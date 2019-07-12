Пришлось всем рейсом возвращаться искать сумку: В Донецке обсуждают поездки на отдых . Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди жалуются на автобусных перевозчиков. Об этом люди пишут в соцсетях.

Так, жители Донецка рассказывают, что автобус фирмы «Bus premium», билеты на который большинство пассажиров бронировали за пару недель, перевозил пассажиров из российской Алушты в Донецк. Автобус опоздал, кондиционер, за который взяли дополнительную плату, в нем не работал. «Сказали: не хотите ехать – не надо. Люди с чемоданом, детьми – и их ставят перед фактом. Еще одним неприятным сюрпризом стало то, что автобус двухэтажный. Короче, ехали в жаре +40 градусов. Остановки водитель делал, когда ему вздумается... Из заявленных на сайте кондиционера, телевизора, вай-фая, кофе был только кофе... Водитель разговаривал с пассажирами, как будто они ему чем-то обязаны», – жалуется дончанка.

Пассажиры написали коллективную жалобу в «минтранс ДНР».

Однако большинство местных жителей уверены, что никаких действий «власти» по отношению к перевозчику осуществлять не будут, несмотря на жалобы:

Ирина: «Уже вторая жалоба на Bus premium за короткий промежуток времени. И похожие претензии – не предупредили, что будет двухэтажный автобус и опоздали. Один раз – это может быть случайность, форс-мажор. Два – это уже закономерность»;

Виктор: «Никто ничего не решит! Эти автобусы закуплены умышленно, они списаны в Европе лет 15-20 назад… В минтрансе все свои»;

Гена: «Ничего не сделают. Два месяца – и лето кончится».

Также люди высказывают негативные мнения о перевозчике:

Яна: «Тоже остались очень недовольны этой фирмой. Поездка была в мае, хамовитый персонал, жаркий автобус. В завершение – после очередной остановки и высадки людей забыли закрыть багажный отсек. Что привело к потере багажа одного пассажира! Пришлось всем рейсом возвращаться искать сумку»;

Ярослав: «Это плохой перевозчик, это уже давно всем известно»;

Максим: «О да, ездил как-то этой фирмой... Не рекомендую»;

Настя: «В том году ехала в Москву через эту контору. Забронировала билет, оператор сказала, что места не на брони, заходи и выбирай. Первая посадка должна была быть на Крытом. Оказалось, что по дороге они забрали еще людей и в итоге места почти все были заняты... Это были адские сутки»;

Аня: «У меня такая же ситуация была с ними в прошлом году, бронировала за три недели, так как ехала с в ребенком, рейс "Донецк – Геленджик", клятвенно обещали оставить 2 места в начале автобуса. Посадка у нас была в Харцызске. Когда зашли в автобус, нас с ребенком ждали два места посередине в самом конце автобуса. От стюардессы толку было как с козла молока, местами никто не хотел меняться...»;

Наталья: «30 июня ехала с ребенком из Донецка в Севастополь. Доехали за 30 часов. Кондиционер не работал, на границе ДНР простояли 4 часа. Просто мучения»;

Ольга: «Ехала с 3-мя детьми 8.07. Бронировали 4 места рядом, в итоге было только 3. Получила ответ стюардессы: вам что, не все равно, где сидеть. Зарядить телефон и получить вай-фай – это тоже была проблема»;

Николай: «ДНРовский сервис»;

Лена: «И недавняя авария на заправке. Не разминулся с "Жигулями"».

Есть и положительные мнения:

Дарья: «Хм, странно, конечно, читать все эти негативные отзывы. Ездила с этим перевозчиком и всегда было все отлично, wi-fi, кондер, чай-кофе, как и заявлено. Остановки – каждые 4 часа по графику и не в чистом поле, водители адекватные»;

Алена: «3 года подряд этим перевозчиком ездили и все ок».

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