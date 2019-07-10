Сводка из зоны ООС за 9 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 27 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате обстрелов со стороны противника пятеро военнослужащих получили ранения и четверо – боевые травмы. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Ломакино – из артиллерийской системы калибром 122 мм;

неподалеку Водяного – из артиллерийских систем калибром 122 мм и автоматических гранатометов;

на окраине Новомихайловки – из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;

в районе Песок – из минометов калибром 82 мм и противотанковых ракетных комплексов;

вблизи Новотроицкого – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

рядом с Красногоровкой – из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Пищевика – из автоматического гранатомета;

на окраине Чермалыка – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

вблизи Травневого – из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новолуганским – из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 82 мм;

неподалеку Зайцево – из миномета калибром 82 мм;

в районе поселка Шумы (Торецк) – из минометов калибрами 120 и 82 мм;

на окраине Новгородского – из миномета калибром 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции украинских военных рядом с Марьинкой – из миномета калибром 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

неподалеку Крымского – из минометов калибром 82 мм;

вблизи Причепиловки – из минометов калибрами 120 и 82 мм;

на окраине Новотошковское – из артиллерийской системы калибром 122 мм.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за сутки 22 раза нарушили перемирие. Общее количество примененных боеприпасов – 246 единиц. Под огнем оказались Донецкий аэропорт, поселки шахты "Трудовская", Александровка и Старомихайловка, село Спартак на окраинах Донецка; горловские поселки Озеряновка, Гольмовский, Доломитное; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Веденское, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Саханка, Безыменное. При обстрелах применялись гаубицы калибрами 122 и 152 мм, минометы калибрами 120 и 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.) и села Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».