Парада ко Дню независимости Украины не будет, – Зеленский. Новости

В этом году парада ко Дню независимости Украины не будет, а сам праздник пройдет в новом формате. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Обычно 24 августа, в День независимости Украины, у нас проходит военный парад – такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным», – сказал он.

«Мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры – все. И обязательно – военные, которые выполняют задания в зоне проведения операции Объединенных сил. Но чествовать наших героев мы будем, праздновать День независимости тоже будем, но будет новый формат», – заявил Зеленский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»