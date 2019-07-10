В «ЛНР» женщина убила свекровь и инициировала ее самоубийство. Новости

В неподконтрольной украинским властям Кадиевке (до переименования – Стаханов) женщина убила свекровь и вместе со своим мужем инициировала ее самоубийство. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».

Отмечается, что убийство пенсионерки 1933 года рождения произошло 12 января 2019 года. Первоначально в «полиции» разрабатывали версию, что потерпевшую выбросили из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже жилого дома. Но после комплекса медэкспертиз, было установлено, что причиной смерти является причинение телесных повреждений.

По подозрению в убийстве была задержана невестка потерпевшей, женщина 1971 года рождения. В содеянном она призналась и пояснила, что ударила свекровь, когда та наблюдала за ее конфликтом с мужем в ходе распития спиртных напитков. «У нас стычка пошла из-за денег в зале. Она переросла в драку. Ну, она смотрела, что происходит. Я ее ударила сзади. Она упала. Когда баба уже не дышала, я пошла в ванную, его позвала. Он взял за плечи, я – за ноги, и снесли с четвертого этажа, положили возле подъезда», – рассказала задержанная.

До этого она пыталась убедить «полицию», что якобы пенсионерка сама выпала из окна, ссылаясь на то, что у пожилой женщины бывали кратковременные приступы помутнения рассудка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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