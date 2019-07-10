В Кабмине предлагают увеличить зарплату учителям. Новости

В Украине с 2020 года зарплата учителей может увеличиться с 20% до 70%, если инициативы Кабинета министров будут закреплены в государственном бюджете на следующий год. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 10 июля, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Уже с января 2020 года украинские учителя получат повышение заработной платы от 20% до 70%. Особый акцент будет сделан на молодых учителях, которые на сегодняшний день еще не имеют собственного стажа, и когда они приходят в школу или детский сад у них зарплата уже "прибита" минимальным уровнем. Теперь так не будет», – сказал он.

«Молодой учитель сегодня получает 5 тыс. 410 грн. Это оклад и престижность, в том числе и доплата за проверку тетрадей. Изменение нашей системы даст возможность уже с 1 января получать такому учителю 7 тыс. 643 грн», – привел пример Гройсман.

По его словам, параметры начисления зарплаты молодым учителям будут заложены в нормативных документах правительства. «Они будут основой формирования бюджета на 2020 год», – отметил премьер-министр.

Гройсман добавил, что по новой системе начисления зарплат учителям будет исправлена «несправедливость по отношению к тем категориям работников образования, которые не получили надбавку в 10% с января 2019 года».