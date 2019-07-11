Осталось триста человек: В «ДНР» показали поселок на окраине Донецка (Фото). Новости

Поселок 15-й участок на окраине неподконтрольного украинским властям Донецка покинула большая часть его жителей. Об этом говорится в сюжете «республиканского» телеканала.

Ранее в поселок ходили несколько маршруток, сейчас их нет. До ближайшего магазина пешком – полчаса.Поселок находится возле Донецкого аэропорта. Рядом с ним – микрорайон Октябрьский, с другой стороны – подконтрольные украинским властям Пески.

Местность часто попадает под обстрелы. По словам местных жителей, три улицы полностью разрушены. В 2014 году в один из домов попал снаряд, отчего начался пожар, охвативший впоследствии три дома – их сейчас нет.

До начала боевых действий здесь проживали около 3 тыс. человек, сейчас – около 300.

У одной из местных жительниц, оставшихся в поселке, погиб сын – в него попал осколок снаряда. Ее муж пережил инсульт, и сейчас женщина ухаживает за лежачим больным.

Две местные пенсионерки не могут по состоянию здоровья выезжать за пенсией на подконтрольную украинским властям территорию.

В поселке есть и семьи с детьми. В частности, одна из местных жительниц живет с больным ДЦП сыном и пожилой мамой. Женщина рассказывает, что они вынуждены просить о помощи – им необходимы памперсы и хотя бы дважды в неделю нужно возить ребенка на реабилитацию. Из доходов у семьи – только «социальное пособие».

Поблизости, на границе Куйбышевского и Киевского районов, расположен храм. Он пострадал от боевых действий, был частично отремонтирован, но следы все же остаются. Службы проходят постоянно. При этом, по словам настоятеля храма, за время военных действий обряд крещения был проведен лишь для одного ребенка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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