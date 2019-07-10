Обстрел НВФ Гранитного: Рядом стояла машина нового губернатора Донетчины. Новости

Обстрел автомобиля Вооруженных сил Украины в селе Гранитное (Волновахский р-н, Донецкая обл.) является попыткой сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновления переговоров в Нормандской формате. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сегодня, 10 июля, комментируя обстрел, под который попал автомобиль ВСУ.

Также сообщается, что автомобиль председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, стоявшей неподалеку, не пострадал.

Уточняется, что инцидент произошел сегодня, 10 июля, на выезде из села Гранитное в сторону КПВВ «Гнутово». «Этот дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в Нормандской формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решением – неизменная», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства поручил начальнику Генерального штаба – Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.

Владимир Зеленский также выразил соболезнования семье воина, погибшего в автомобиле ВСУ, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику.

Ранее сообщалось, что сегодня, 10 июля, в районе Гранитного (Донецкая обл.) в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) грузового автомобиля КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил, один украинский военнослужащий погиб и еще один был ранен.