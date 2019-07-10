В Николаевке показали, как работает Славянская ТЭС (Фото). Новости

Реконструкция Славянской теплоэлектростанции (г. Николаевка, Донецкая обл.) не повлечет сокращение штата предприятия. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 10 июля, во время посещения объекта сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

Как проинформировал главный инженер Славянской ТЭС Игорь Басс, в плане реконструкции – строительство двух новых энергоблоков по 330 Мвт. Сейчас идет процесс заключения договоров.

Также поэтапно реконструируется существующий энергоблок № 7 (мощность 800 МВт), который работает с 1971 года. «Сейчас он находится в стадии поэтапной реконструкции, и большая часть работ еще предстоит», – уточнил Басс.

Мэр Славянска подчеркнул, что Славянская ТЭС является градообразующим предприятием для Николаевки. «На станции держится город Николаевка. Здесь работает местное население и если какие-то катаклизмы начнутся, то это сразу почувствует вся громада. Станцию нужно оберегать не только как бизнес-структуру, но и как социальную структуру. Потому что этот район сразу превратится в депрессивный. Славянск, допустим, помнит те 90-е годы, когда сразу, буквально за 5 лет, заводы начали "сыпаться" – "Химпром" (5,5 тыс. чел.), "Керам" (3,5 тыс. чел.), машиностроительный. Тогда остались безработными более 10 тыс. чел.», – прокомментировал мэр Славянска.

Сейчас на станции работает 1 820 человек. «И это стабильно. Для обслуживания этой станции необходимо от 1 700 до 1 820 сотрудников», – уточнил Лях.

Он заверил, что в связи с модернизацией предприятия сокращение персонала не планируется. «Я узнавал, скажется ли на штате модернизация, будут ли какие-то сокращения. Говорят – нет», – сказал мэр.

Вадим Лях также отметил рост оплаты труда на предприятии, правда, размер зарплат не озвучил.

Для справки: Славянская ТЭС расположена на территории Славянского района Донецкой области в городе Николаевка, на правом берегу реки Северский Донец в 15 км от города Славянска. В 2019 году предприятие отмечает 65 лет со дня основания.