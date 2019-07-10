Вместо гаджетов: Чем занять ребенка летом в Покровске (Видео). Новости

Во время каникул большинство детей сидят в гаджетах и за компьютером. В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) этому предлагают альтернативу.

Покровчанин Даниил почти все время на каникулах проводит во дворе. Гуляет с друзьями и собакой. «Так скучно, дома скучно», – говорит он.

«В интернете, в играх, бывает тяжело с этим расстаться», – добавляет другой парень.

Однако, врачи предостерегают – пользы от такого досуга нет. А есть риск испортить зрение. «Приводит к уменьшению частоты сердечных сокращений. Вызывает выраженные головные боли, если вести сидячий образ жизни. Больше заставлять детей вести активный образ жизни. Отвлекать детей, чтобы у них не было зависимости от игры в компьютере», – объяснила врач семейной медицины Светлана Васина.

В Покровске пока одни дети бездельничают, другие – работают. Дети могут устроиться на работу и даже заработать деньги. «Первого числа следующего месяца они получат зарплату свою на карточку», – говорит начальник отдела культуры, молодежи и спорта Покровского горсовета Виталий Щербинка.

«Я месяц дома просидел, ничего не делал, а тут и поработать можно», – говорит покровчанин Роман.

«Сейчас красим бордюры, потом будем белить деревья», – рассказала покровчанка.

Дети красят, белят и убирают. И планируют, на что потратить заработанные средства. Покровчанин Дмитрий уже определился. «Хочу прикупить себе новенькие часики. И там с родителями поехать на отдых», – поделился он.

По словам покровчанина Дениса, для молодежи нужен не только труд, но и досуг. В городе нужно больше развлечений. «Скучновато, не хватает скейтпарка, например, чтобы могли кататься», – считает он.

Как пообещали в мэрии, вскоре здесь появятся различные места отдыха: развлекательный центр, мультиплекс и новый парк. Строительство планируют начать в течение этого года.

Источник: ТК «Донбасс»