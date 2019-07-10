Обнародовано фото после обстрела НВФ колонны губернатора Донетчины. Новости

Грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил, который попал под обстрел незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Гранитного (Волновахский р-н, Донецкая обл.), был самой большой машиной в колонне авто, где ехал новый губернатор Донецкой области Павел Кириленко. Об этом сегодня, 10 июля, сообщают пользователи соцсетей, разместив фото авто после обстрела.

«На крайнем блокпосту получил обстрел с ПТУР. Колонна из джипов. Ракета пошла к самой большой машине – военной, которая была в сопровождении. Один погибший», – пишут пользователи.

Во время обстрела один украинский военнослужащий погиб и еще один был ранен.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел автомобиля Вооруженных сил Украины в селе Гранитное является попыткой сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновления переговоров в Нормандской формате.

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