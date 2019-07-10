Разрушение жилого дома в Лисичанске: Что будет дальше с жителями (Видео). Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) жители трехэтажки переехали из собственных квартир во двор, когда дом начал трещать. Квартиры просели на полметра.

Один из жителей Владимир в тот момент был в доме. Мужчина едва пришел в себя от случившегося. «Около 3-х ночи соседи начали поднимать шум, пошла большая трещина на 3 этаже, на 2 этаже просел дом внутри, балка просела сантиметров около 40, паника, конечно, началась, все начали выходить», – вспоминает он.

Никто не пострадал. Но без крыши над головой остался 61 человек. Треть из них – дети. По словам многодетной матери Александры, ее квартиру завалило полностью. «Мне идти некуда. У меня трое детей. На улице. Ни квартиры, у меня ничего больше нет, кроме этой квартиры, что была», – рассказала она.

Одни жители нашли приют у родственников. Для других их двор теперь и детская площадка, и кухня, и дом. «Обещают еще ужин, в обед мисочку напополам. Поели, спасибо», – говорит жительница дома Лидия Ткаченко.

Тем временем, спасатели здесь поставили палатки, привезли кровати и продукты. С людьми работает психолог. «Состояние тяжелых психологически нет, видимо, люди были подсознательно готовы, так как оказалось, что дом не первый год в таком состоянии. Всех пугает неизвестность, что будет дальше», – рассказала психолог ГУ ГСЧС Украины в Луганской области Елена Миколайчук.

«Немедленно на место выехало Лисичанское отделение ГСЧС, которое подтвердило факт обвала несущих конструкций. В связи с тем, что жителям невозможно было оставаться, их эвакуировали. На месте развернут палаточный городок», – сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Луганской области Александр Чалый.

Людям, квартиры которых почти не разрушились, позволили вернуться за необходимым. А вот о материальной помощи или временном жилье речь пока не идет. «Будет произведен подпор конструкции, чтоб не было разрушения. Будут определены дальнейшие выводы по всему дому и дальнейшая экспертиза», – сказал управляющий делами Лисичанского горсовета Александр Савченко.

Как позже выяснилось, на первом этаже обвалилась кирпичная колонна. После осмотра здания штаб по ликвидации аварии позволил вернуться в свои квартиры почти всем жителям. Не пустили только в 9 квартир. Там – наиболее опасно. Впрочем, вернулись домой лишь 12 человек. Все остальные провели эту ночь в палатках спасателей и у родственников.

Напомним, 9 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по адресу: Лисичанск, ул. Гора Попова, 15 возможно разрушение жилого дома. На момент прибытия спасателей жильцы дома были эвакуированы. Позже стало известно, что Штабом по ликвидации последствий аварийной ситуации принято решение об отселении 9 семей (20 человек, из них 9 детей) из аварийной части здания. Сегодня, 10 июля, в ГСЧС сообщили, что в этот аварийный дом вернулись 12 человек, в том числе 5 детей. По факту разрушения жилого дома открыто уголовное производство.

Источник: ТК «Донбасс»

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