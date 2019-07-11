Берут с котами и собаками: Сколько стоит жилье в курортной Юрьевке (Фото). Новости

Поселок Юрьевка, расположенный на подконтрольной Украине части Азовского побережья недалеко от Мариуполя, в довоенное время был довольно популярным курортом. Хорошие места нужно было бронировать заранее. Как передает корреспондент «Донецких новостей», после 2014 года поселок поток отдыхающих сократился.

Об этом свидетельствует большой выбор жилья, несмотря на июль – разгар курортного сезона. Практически на каждом заборе, на каждом столбе висят объявления о свобожных комнатах, номерах.

Для небольшого поселка (всего две улицы) отдыхающие летом – основной источник дохода на весь год. Поэтому конкуренция среди местных жителей высокая, что выливается в отменный сервис.

«Ассортимент» жилья в Юрьевке огромен.

Самый бюджетный – частный сектор. В среднем, 80 грн в сутки с человека. За такую цену получаешь уютный и чистый номер, в котором имеется шкаф, холодильник, вентилятор, веранда со столом и стульями, Wi-Fi. Удобства, хотя и во дворе, но вполне комфортабельные – смывной туалет, душ бойлерный, душ летний. Общая кухня, укомплектованная посудой, здесь же газовая печь, микроволновка, бак с питьевой водой и пр. В этом же дворе – хозяйский домик, постоянное присутствие которых обеспечивает безопасность, посторонние во дворе не появятся. Бывали случаи, когда жильцы, спеша на пляж, оставляли на веранде смартфоны, которые, время от времени разражаясь трелью, благополучно дожидались возвращения хозяев.

Частный сектор принимает отдыхающих с животными. «Приезжие» кошки и собаки быстро осваиваются, беспрепятственно бегают по двору, начинают дружить (или воевать) с хозяйскими питомцами.

Минус такого эконом-отдыха – к морю приходится спускаться по небольшому обрыву по лестнице.

Комфортабельное жилье в частном секторе (удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, кондиционер, детская площадка, автостоянка) будет стоить от 350 грн в сутки с человека. Нередко в таких мини-пансионатах имеется фонтан или бассейн, что значительно повышает цену. Часто за дополнительную плату предлагается полное питание (100-150 грн за трапезу). Для сравнения, в поселке много точек, предлагающих «домашнюю кухню» и «комплексные обеды», цена – от 60 до 65 грн.

Как и в более бюджетном варианте, даже проживая в супер-пансионате, по дороге на пляж и с пляжа приходится преодолевать спуск-подъем по обрыву.

Что касается жилья на побережье, то цены тут стартуют от 100 грн в сутки с человека. Это – самая низкая планка: общие удобства (не очень чистые) – во дворе, не каждый день опустошаемые баки с мусором, отсутствие телевизора и интернета. Что касается Wi-Fi, то возле моря его вообще практически нет. Если есть, то сигнал слабый и часто пропадающий, как, впрочем, и мобильная связь. Тут свою роль играет обрывистый берег, и даже самые крутые пансионаты не всегда могут похвастать хорошим интернетом и связью.

Цены за проживания в пансионатах на побережье повышаются за любой дополнительный сервис. Общие удобства на улице, в которых поддерживается порядок, – плюс 100-150 «к тарифу». Удобства в номере, кондиционер и телевизор – стоимость проживания увеличится до 350-450 в сутки. Полностью благоустроенные номера, кондиционер, телевизор, более-менее сносный интернет, бассейн во дворе, 3-разовое питание могут обойтись курортнику в 800-1000 грн в сутки.

Несмотря на цены, отдыхающих в пансионатах возле моря всегда много. Недостаток отдыха здесь – на побережье расположены кафе и кафешки, в которых до поздней ночи гремит музыка.

Если очень постараться, можно в Юрьевке найти жилье и за 50 грн в сутки. Это так называемый бабушкин вариант. Кровать в сарайчике или летней кухоньке, удобства – формата «деревянная будка», до моря – не очень близко. Такие условия, как правило, предлагают одинокие старушки, которым нужно «подспорье» к пенсии. Однако с каждым годом таких бабушек становится все меньше. «Тяжело с отдыхающими – постирать надо, убрать надо. А силы уже не те, и не помогает никто. Да и дорого за мои условия не возьмешь, а те копейки, что смогу запросить, не стоят всех усилий. Я лучше винцо буду продавать и огурчики с помидорчиками. Сил меньше потрачу, а доход такой же будет», – поделилась с корреспондентом «Донецких новостей» одна из пожилых жительниц поселка.

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