Может рухнуть: В Харькове переселенцев выселяют из модульного городка (Фото). Новости

В Харькове выселяют переселенцев из модульного городка, который для них соорудили за деньги немецкого правительства. Жители неподконтрольной украинским властям территории Донбасса живут здесь с 2015 года. Сейчас местные власти говорят, что срок эксплуатации такого жилья истек еще 2 года назад и находиться там небезопасно.

Уже осенью около 300 переселенцев, 90% из которых люди с инвалидностью, многодетные семьи и пенсионеры, могут оказаться на улице. Пожилых людей предлагают расселить по домам-интернатам, остальным – самим найти себе жилье.

Фото: скриншот видео ТК «ICTV»

84-летняя переселенка Галина Федоровна делит 13 кв. м комнаты в модульном городке с зятем и дочкой. Здесь двухэтажные кровати, шкаф и обеденный стол – вся их мебель.

Фото: скриншот видео ТК «ICTV»

Местные власти предупредили – модульный городок осенью законсервируют. Люди в панике – возвращаться на неподконтрольную Украине территорию Донбасса категорически не хотят, а арендовать квартиры в Харькове просто не смогут. «Моя теща – инвалид второй группы. Нам предложили отправить ее в хоспис – оторвать от семьи без ее разрешения, а нам искать [самостоятельно] жилье. Я сказал нет. Без ее разрешения я отказался от таких решений», – рассказывает переселенец Иван Бобов.

Фото: скриншот видео ТК «ICTV»

Максимальный срок эксплуатации модульного городка – 2,5 года. Его превысили в 2 раза. По словам начальника управления по обслуживанию модульного городка в Харькове Артура Стаценко, еще немного и конструкции могут просто рухнуть. «Эти контейнера не предусмотрены для наших погодных условий, в них в большом количестве собирается конденсат. Вот надо мной в углу плесень, грибок», – сказал он.

За годы эксплуатации в городке было несколько пожаров, протекает крыша, краны не работают, вышли из строя большинство бойлеров и стиральных машин. На их ремонт нет денег. Освободить модульный городок переселенцы должны до наступления зимы.

Начальник модульного городка заявил, что переселенцам предлагали старенькие дома в Харьковской области, но никто из них не захотел воспользоваться такими предложениями. «Для того, чтобы люди находились здесь, должны быть какие-то правовые основания – должно быть разрешение, должно быть соответствие определенным нормам. Службы не подписывают их в связи с тем, что за 5 лет городок себя изжил», – заявил Стаценко.

В мэрии Харькова настроены категорично – модульный городок непригоден для проживания, но в общежития и интернаты переселенцы переезжать не хотят. «Те предложения, которые мы им делаем, делаются исключительно во благо людей. Если они не выедут, будут жить, где живут, но я не знаю, как мы будем с этим обходиться, и кто за это будет отвечать», – прокомментировала заммэра Харькова по вопросам социальной защиты Светлана Горбунова-Рубан.

Без разрешительных документов пожарной и санэпидемслужбы модульный городок работать не будет, сообщили в мэрии, а решить вопрос с выселением переселенцев необходимо до наступления холодов. Переселенцы же заявили, что готовы сами отремонтировать модульный городок и готовят обращение к президенту Украины.

Фото: скриншот видео ТК «ICTV»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»

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