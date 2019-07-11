Украина и США формируют планы о стратегическом сотрудничестве. Новости

Украина и США формируют планы о стратегическом сотрудничестве. Об этом сегодня, 11 июля, по итогам переговоров с американскими политиками и чиновниками на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

«Формируем новую повестку дня стратегического сотрудничества Украины и США», – написал он.

О переговорах с секретарем СНБО Украины написал на своей странице в Twitter и помощник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. «Отличная дискуссия состоялась сегодня с Александром Данилюком, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, на тему поддержки реформ в Украине со стороны США и мирного восстановления украинской территории», – заявил он.

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк также встретился в Вашингтоне с министром энергетики США Риком Перри и американскими дипломатами Гордоном Сондлендом и Куртом Волкером.

«Хорошая командная работа, когда мы обсуждаем, как продвигать нашу общую программу реформ», – отметил в своем Twitter спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.