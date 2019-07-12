«А у кого нет блата»: В Донецке рассказали о больницах. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди жалуются на отношение медперсонала в больницах города. Об этом они пишут в соцсетях.

«Какой кошмар творится в больнице Калинина… Обратились с острой болью, естественно, отстояли километровую очередь в регистратуре за талоном. После этого нам объявили, что талонов – нет», – рассказывает автор поста.

Обратившимся с острой болью предложили записаться на следующий день либо вызывать «скорую». При этом сотрудница регистратуры покидала рабочее место. «Раньше хоть за деньги принимали, а теперь только по блату, а у кого его нет, что нам делать?», – подытоживает автор.

Жители Донецка отмечают, что такая ситуация – не только в этой больнице:

Мария: «Да так везде, к сожалению»;

Аня: «Так везде, увы!»;

Оленька: «И это только начало»;

«Сила»: «Вам нужно просто сменить место жительства, и все. В этом болоте будет только хуже»;

Анна: «Весной у мужа застряла косточка от рыбы в горле после 21:00 часов. По месту жительства побежал в 17-ю больницу, там сказали, что спеца отоларинголога нет на дежурстве и надо ехать в Вишневского. На такси примотал туда, врач ему и говорит, что нужно не своим ходом бегать, а "скорую" вызывать! Еще и отругала его. Муж забежал домой уже практически перед началом комендантского часа – долго с больницы такси не мог вызвать»;

Сергей: «С 13-го года там так все было, видимо, ничего не изменилось. В сентябре 13-го на "скорой" отца туда увезли, язва открылась. Часа четыре его катали по разным кабинетам, друг другу перекидывали. У отца кровотечение. Ладно, говорят, давайте в реанимацию... Тут же техничка выбежала и медсестра. Техничка один листок протянула со списком того, что надо купить, без чего лечить не смогут – тряпки, губки, моющее средство и прочее. Гривен на 500. Медсестра в аптеку с таким же списком отправляет – перчатки, бинты, капельницы, бахилы, ну и да, лекарства тоже. Стоимость еще на 700 грн. Время половина десятого, мы мечемся по округе, покупаем все по списку. Принесли, там все по списку проверили и только тогда отца в палату определили».

Досталось негатива и автору:

Антон: «Вот вопрос как врача. Это ж какая была острая боль, что до поликлиники добрались, отстояли «километровые» очереди? Если боль настолько сильна, вызывайте "скорую" на дом и в ургентном порядке в стационар!»;

Саня: «Ну так правильно сказали про "скорую", с острой болью в больницу переться, тем более, что все знают про очереди и т.д.»;

Дмитрий: «Вы з/п медиков знаете? А знаете, сколько их уехало отсюда? Уже более 50%! Так вот, люди работают за пятерых за копеечную з/п. Радуйтесь, что вообще работают»;

«Запчасти»: «А вы спрашивали, какая зарплата у врачей? Как платят, так и работают. Кто будет за копейки пупок рвать?».

Иные дончане выступили в защиту автора:

Женя: «За одни вот такие рассуждения из медицины нужно гнать метлой! Не устраивает зарплата – выметайтесь на другую работу, в частную клинику идите. Или там работать способности не позволяют? Люди не виноваты в том, что вам мало платят, нечего на них отыгрываться. Они тоже получают мало. Те, у кого финансовые возможности хорошие, в других местах лечатся. А вы, если остались работать в районной поликлинике, работайте как положено, не фиг демонстрировать свое скотское отношение к людям»;

Елена: «Не смешите, "скорая". Я с болью в сердце вызвала и ждала 40 мин, хотя им ехать от силы минут 10, старшая, живя с ними в соседнем доме, пешком быстрее прибежала, чем они приехали, благо, дома есть лекарства, иначе б умерла»;

Глеб: «По ходу, пока "скорая" приедет, быстрее самому дойти».

Читайте также: