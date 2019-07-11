Сводка из зоны ООС за 10 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 42 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий погиб, семеро получили ранения и двое – боевые травмы. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Марьинки – из минометов калибрами 120 и 82 мм;

рядом с Каменкой – из миномета калибром 82 мм;

неподалеку Новотроицкого – из минометов калибром 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

на окраине Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе Павлополя – из автоматического гранатомета;

вблизи Песок – из минометов калибром 82 мм и автоматических гранатометов;

рядом с Березовым – из минометов калибрами 120 и 82 мм, а также автоматических гранатометов;

неподалеку Широкино – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на окраине Гранитного – из противотанкового ракетного комплекса;

в районе Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета;

вблизи Богдановки – из миномета калибром 120 мм;

рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки – из миномета калибром 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

на окраине Тарамчука – из минометов калибром 82 мм и гранатометов различных систем;

в районе Лебединского – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны:

вблизи Крымского – из минометов калибром 82 мм;

рядом с Причепиловкой – из минометов калибрами 120 и 82 мм;

неподалеку Новотошковского – из артиллерийской системы калибром 122 мм;

в районе Луганского – из миномета калибром 120 мм;

на окраине Пивденного – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Золотого-3 – из минометов калибрами 120 и 82 мм, автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе Золотого-4 – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

рядом с Попасной – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Новоалександровки – из миномета калибром 120 мм;

на окраине Новозвановки – из минометов калибром 120 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новолуганским – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм, зенитных установок и вооружения БМП;

неподалеку Зайцево – из миномета калибром 82 мм.

С начала текущих суток противник 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали украинские позиции:

рядом с Тарамчуком – из минометов калибрами 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем;

вблизи Водяного – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

неподалеку Новолуганского – из миномета калибром 120 мм и автоматического гранатомета;

на окраине Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе Луганского – из миномета калибром 82 мм и крупнокалиберного пулемета.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения Киева за сутки 23 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 248 единиц. Под огнем оказались поселки шахты "Трудовская", Александровка, Жабичево, Еленовка, село Спартак, "Вольво-центр" на окраинах и в окрестностях Донецка; горловские поселки Гольмовский, Доломитное, Зайцево, шахты им. Гагарина и Железная Балка; Докучаевск и село Крутая Балка; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, БМП, БТР, танки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также сообщают, что «сегодня в результате обстрела в поселке Гольмовский на окраине Горловки погибла женщина. Кроме того, зафиксированы повреждения жилого фонда. В общей сложности за утро по прифронтовым районам ДНР выпущено более сотни мин и снарядов».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Нижнее Лозовое. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм».