В проекте Избирательного кодекса упростили процедуру смены места голосования. Новости

В проекте Избирательного кодекса Украины в случае его вступления в силу может быть закреплена норма о процедуре временной смены места голосования, которую можно будет провести онлайн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 июля, в ходе выступления с трибуны парламента с докладом о правках сообщил народный депутат Украины Александр Черненко.

«Есть правки, которые позволяют дистанционно – в электронном кабинете избирателя – изменить место голосования избирателю без изменения избирательного адреса», – сказал он.

Нардеп напомнил, какой ажиотаж был в связи со сменой мест голосования в отделах Государственного реестра избирателей перед президентскими, а теперь и перед парламентскими выборами в Украине.

«Если мы примем эти поправки и этот документ, избиратель сможет сделать это онлайн – зайдя на сайт в свой кабинет избирателя, он сможет изменить место голосования. Единственное – для этого ему нужно будет иметь для этого лишь электронно-цифровую подпись. У большинства наших избирателей она есть», – пояснил Черненко.

До его выступления в Верховной Раде завершили рассмотрение 4568 правок к проекту Избирательного кодекса. Ожидается, что голосование по кодексу состоится сегодня.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 10 июля более 100 тыс. граждан Украины воспользовались возможностью временно изменить место голосования. Недавно ЦИК еще больше упростила порядок изменения места голосования. Упрощение заключается в том, что теперь для такого изменения уже не нужно предоставлять документ, подтверждающий основание изменения места голосования.

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