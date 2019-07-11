С начала года: Начальник полиции Донетчины сообщил число жертв и раненых в ходе боевых действий. Новости

С начала 2019 года, на протяжении 6-ти месяцев, позиции ВСУ и населенные пункты подконтрольной Украине части Донецкой области были обстреляны 2 130 раз. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 июля, в Мариуполе сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин.

Среди населенных пунктов, которые подвергались обстрелам, Семенишин выделил Авдеевку, Водяное, Пески, Марьинку, Пивденное, Зайцево и др.

С начала года в Донецкой области в ходе боевых действий погибло 30 военнослужащих и 2 сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранения получили 234 человека, в частности, из них: 208 – военнослужащие ВСУ, 17 гражданских лиц (из них 3 – женщины, 14 – мужчины), 5 сотрудников Нацполиции, 1 сотрудник Госпогранслужбы.