Прокурор рассказал о невыплате зарплат на предприятиях Донетчины. Новости

На невыплату зарплаты на предприятиях необходимо реагировать немедленно, так как это социальная проблема. Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», в ходе брифинга в Мариуполе рассказал прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко. Брифинг на тему «О состоянии правопорядка на территории Донецкой области и мерах по улучшению взаимодействия правоохранительных органов с органами исполнительной власти и местного самоуправления» проходит сегодня, 11 июля, в Главном управлении Нацполиции в Донецкой области.

По его словам, следователями полиции региона рассматривается 53 уголовных производства касательно невыплаты заработной платы на предприятиях. При этом в суд направлено лишь 3 дела. «За полугодие в суд направлено лишь три уголовных производства. Сумма 352 млн задолженности – и три уголовных производства, два из которых – всего лишь 30 тыс. задолженности и 11 тыс. грн», – сообщил Бондаренко.

При этом, как отметил прокурор, на Донетчине есть предприятия, которые должны и 1 млн грн, и 20 млн грн.

«Эта проблема является социальной, и поэтому реагировать нужно немедленно», – считает прокурор области.

Он добавляет, что в этом случае предприниматели не станут затягивать с выплатой зарплаты. По словам прокурора, после того, как сведения о задолженности вносятся в Единый реестр досудебных расследований, следователи и прокуроры приходят на предприятие, общаются с руководством. «И, как показывает практика, через месяц задолженность выплачивается», – отметил Бондаренко.