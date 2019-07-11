В Украине принят новый Избирательный кодекс. Новости

Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Как передает корреспондент «Донецких новостей», за соответствующий законопроект сегодня, 11 июля, проголосовали 230 народных депутатов.

В этом документе прописаны правила и нормы подготовки и проведения различных типов выборов в Украине. В частности, законом предусматривается создание единой унифицированной правовой основы для подготовки и проведения выборов в Украине в соответствии с Конституцией и рекомендациями международных организаций.

Кодекс регулирует подготовку и проведение выборов президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады АР Крым, областных, районных, сельских, поселковых, городских, районных в городах советов, сельских, поселковых и городских глав.

Избирательный кодекс состоит из трех книг: «Общая часть», «Общенациональные выборы» и «Местные выборы». До итогового голосования в законопроект были внесены и рассмотрены свыше 4,5 тыс. правок.

Согласно документу, выборы народных депутатов Украины будут проводиться на основе пропорциональной системы по избирательным спискам кандидатов в депутаты от политических партий. При этом, в распределении мандатов депутатов будут участвовать избирательные списки кандидатов, которые по итогам голосования на выборах депутатов набрали 4% и более голосов избирателей в общегосударственном избирательном округе. При этом будет применяться избирательная система, которая позволит персонифицировать голосование – «открытые» списки кандидатов.

Аналогичная избирательная система будет применяться также на выборах депутатов Верховной Рады АР Крым, областных советов, а также городских советов городов, в которых количество избирателей превышает 90 тыс. человек.

Избирательным кодексом установлено, что выборы депутатов сельского, поселкового, городского советов в населенных пунктах с количеством избирателей до 90 тыс. человек проводятся по системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах. При этом, выборы депутатов районного совета проводятся по системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, границы которых совпадают с границами сел, поселков (громад), городов, входящих в состав соответствующего района. В каждом округе может быть избрано не менее 2-х и не более 4-х депутатов.

После вступления в силу Избирательного кодекса законы «О выборах президента Украины», «О выборах народных депутатов Украины», «О местных выборах», «О Государственном реестре избирателей», «О Центральной избирательной комиссии» утратят силу.

Избирательный кодекс после подписания закона президентом Украины вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

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