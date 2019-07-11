По преступности Донетчина – один из самых безопасных регионов страны. Новости

С начала 2019 года в Донецкой области наиболее частыми были имущественные преступления, доля которых составляет 45%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 июля, в Мариуполе сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин.

При этом, по его словам, в целом на Донетчине уровень преступности – один из самых низких в Украине. «На 10 тыс. населения – 31 преступление. При этом за первое полугодие есть незначительное повышение уровня преступности (на 7%) по сравнению с прошлым годом. Идет снижение тяжких преступлений – их число уменьшилось на 5%. Нам удалось раскрыть 45 умышленных убийств, 17 нанесений тяжких телесных повреждений, 31 разбойное нападение, 132 ограбления», – констатировал Семенишин.

Наиболее распространенными преступлениями являются имущественные. «Мы видим, что за первое полугодие из 13 тыс. преступлений 5900 (45%) – это преступления имущественной направленности», – уточнил он.

Также в области распространены следующие преступления:

мошенничество – 823 факта;

распространение наркотических средств – 1 тыс.

незаконный оборот оружия – 42.

Семенишин акцентировал, что основным критерием оценки работы полиции является уровень доверия населения. «Согласно социологическим исследованиям, Донетчина входит в 10-ку органов, которым начинает доверять население. Уровень доверия составляет 35%», – сказал он.

«За помощью в полицию в первом полугодии 2019 года обратилось 194 тыс. граждан, что на 2 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это признак того, что граждане нам начали доверять», – пояснил глава областной полиции.