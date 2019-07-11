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Это не просто так: Кириленко пояснил, почему столица Донетчины – Краматорск, а не Мариуполь. Новости

Это не просто так: Кириленко пояснил, почему столица Донетчины – Краматорск, а не Мариуполь

ДН

11.07.19 12:47dnews.dn.uaНовости

Фото «Донецких новостей»

Новый губернатор Донецкой области Павел Кириленко готов задуматься о переносе столицы подконтрольной части Донецкой области из Краматорска в Мариуполь. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 июля, он сообщил в Мариуполе.

«Это не губернаторы выбирают [город]. А это особенности, связанные с логистикой и с особенностями проведения операции Объединенных сил. Это не просто так, что кому-то захотелось, и выбрали Краматорск. Этому есть логичное объяснение. Если какие-то предложения будут, естественно, я их рассмотрю», – сказал новый глава Донецкой областной госадминистрации.

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