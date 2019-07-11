В командовании Объединенных сил сообщили об активизации боевых действий. Новости

Незаконные вооруженные формирования активизировали обстрелы. Боевые действия активизированы по ряду направлений. Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», в ходе брифинга в Мариуполе рассказал заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь. Брифинг на тему «О состоянии правопорядка на территории Донецкой области и мерах по улучшению взаимодействия правоохранительных органов с органами исполнительной власти и местного самоуправления» прошел сегодня, 11 июля, в Главном управлении Нацполиции в Донецкой области.

Как рассказал Бондарь, противник в ходе обстрелов использует запрещенное Минскими соглашениями вооружение – артиллерию, танки, минометы, противотанковые управляемые ракеты. Основные направления, по его словам – это Мариуполь, Волноваха, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, докучаевское направление. «Практически до Попасной – все эти направления сейчас активизировались», – сообщил он.

«Это связано с многими моментами. Есть и экономическая составляющая, и политическая, выборы. Все это побуждает противника к тому, чтобы где-то поднять планку применения тяжелого вооружения», – рассказал заместитель командующего.

«Подразделения ВСУ дают адекватный ответ. Мы не оставляем без ответа ни единого обстрела. В то же время, к сожалению, есть случаи обстрела противником и населенных пунктов, и есть жертвы среди населения, и разрушения инфраструктуры», – добавил он.

По словам Бондаря, специалистам постоянно поступают заявки на восстановление инфраструктуры, чтобы подать людям свет, воду.

Читайте также: