Чтобы не умирали в очередях: Кириленко знает, как оснастить КПВВ на линии разграничения. Новости

У нового губернатора Донетчины Павла Кириленко есть свое видение, как оснастить 4 контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения, которые находятся на территории региона. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 июля, он сообщил в Мариуполе.

Кириленко отметил, что уже посетил все КПВВ, и что решение их проблем – не вопрос одного дня. «Но люди, которые живут как на территории подконтрольной Украине, так и на временно неподконтрольной территории должны понимать, что наше желание и одна из основных задач – улучшить условия, ускорить процесс предоставления им этих услуг. Чтобы люди, действительно, не умирали в очередях и не были измождены теми процессами», – сказал Кириленко.

«Но просто вкладывать деньги и пиариться на этом – этого не будет. Будет четко проанализирована проблематика, и тогда будет понимание, как оснащать эти КПВВ. У меня уже есть свое видение, руководители структурных подразделений также готовят свои предложения», – добавил глава Донецкой областной госадминистрации.

Напомним, что 10 июля в районе поселка Гранитное (Волновахский р-н, Донецкая обл.) незаконные вооруженные формирования «ДНР» обстреляли автомобильную колонну, в которой ехал и глава ДонОГА Павел Кириленко. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб и еще один был ранен.

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