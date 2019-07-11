В ЦИК рассказали о форме, количестве и характеристиках избирательных бюллетеней. Новости

Центральная избирательная комиссия для голосования на парламентских выборах зарезервировала изготовление на «Полиграфическом комбинате Украина» почти 63 млн 611,5 тыс. бюллетеней. Как передает корреспондент «Донецких новостей», за соответствующий законопроект сегодня, 11 июля, в ходе брифинга в Киеве рассказал заместитель председателя ЦИК Украины Евгений Радченко.

По его словам, ЦИК утвердила постановление о форме, тексте, содержании избирательного бюллетеня и несколько их характеристик. «Бюллетень в многомандатном избирательном округе будет размером 200х600 мм. Бюллетени в одномандатных избирательных округах будут разные, поскольку у нас разное количество кандидатов. До 6 кандидатов – это размер 200 на 200 мм, до 11 кандидатов – размер 200х300 мм, до 18 кандидатов – размер 200х400 мм, до 33 кандидатов – размер 200х600 мм и до 50 кандидатов – размер 200х800 мм», – сказал он.

«Количество политических партий в бюллетене по многомандатному избирательному округу – 22. Количество кандидатов в одномандатных избирательных округах колеблется. На сегодня наименьшее количество кандидатов [в народные депутаты] – 5, это избирательный округ №188 в Хмельницком. Наибольшее количество кандидатов – 46, это избирательный округ №133 в Одессе», – сообщил Радченко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал 21 мая, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля.

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