Подходят, склоняют: Нового губернатора Донетчины пытаются использовать на выборах. Новости

Новый глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко просит не обращаться к нему с предложениями, поддержать того или иного кандидата на парламентских выборах, которые запланированы на 21 июля. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 июля, Кириленко сообщил в Мариуполе во время расширенного совещания представителей правоохранительных органов.

Он отметил, что к нему записываются на прием, пытаются подходить с подобными темами во время посещения населенных пунктов региона. «Подходят. Когда я объезжал территории, ко мне подошел депутат. Он со мною общается и пытается склонить на ту или иную сторону. Еще раз скажу, главное – обеспечение честности и прозрачности выборов», – констатировал губернатор.

Также в ходе предвыборной кампании к нему обращаются по поводу нарушения избирательного законодательства. «Поверьте, очень много разных лиц заходят, записываются на прием. Пытаются сказать мне, что кто-то там совершил правонарушение – часть соответствует действительности. Но есть предусмотренная процедура – подача заявления. И основная задача возлагается на органы полиции», – акцентировал Кириленко.

«Выборы должны пройти честно, незаангажировано», – подчеркнул глава ДонОГА.

Читайте также: