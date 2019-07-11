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В Луганске на перекрестке столкнулись два легковых авто (Фото). Новости

В Луганске на перекрестке столкнулись два легковых авто (Фото)

ДН

11.07.19 16:12dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске сегодня, 11 июля, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Так, луганчане отмечают, что авария произошла сегодня в районе «Буревестника»: на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля. 

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