В Луганске на перекрестке столкнулись два легковых авто (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске сегодня, 11 июля, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Так, луганчане отмечают, что авария произошла сегодня в районе «Буревестника»: на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля.

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