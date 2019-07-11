В Луганске на перекрестке столкнулись два легковых авто (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске сегодня, 11 июля, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
Так, луганчане отмечают, что авария произошла сегодня в районе «Буревестника»: на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля.
Читайте также:
- Автомобиль съехал в кювет: Двое пострадавших
- Очевидцы вызвали «скорую»: В Донецке авто съехало в кювет и перевернулось (Фото)
- В ДТП в «ЛНР» пострадали три человека
- ДТП с микроавтобусами в Луганске: Стало известно количество пострадавших (Фото)
- В «ЛНР» сообщили подробности смертельного ДТП
- Смертельное ДТП в «ЛНР»: Два человека погибли, один в больнице
- В «ДНР»: В Макеевке насмерть сбили пешехода
- В «ДНР» за выходные произошло 19 ДТП (Фото)
- В «ЛНР» водитель легкового авто сбил ребенка
Комментарии