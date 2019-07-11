Выборы в парламент: В ЦИК озвучили затраты на изготовление бюллетеней. Новости

Стоимость печати одного избирательного бюллетеня для голосования на парламентских выборах варьируется от 2,28 грн до 4,68 грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 июля, в ходе брифинга в Киеве рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко.

По его словам, на сегодня ЦИК передала полиграфическому комбинату «Украина» заказ на изготовление 60 млн 398,3 тыс. избирательных бюллетеней, из которых 30 млн 407,5 тыс. бюллетеней для общегосударственного округа и заграничного избирательного округа, остальные – для одномандатных избирательных округов.

«Общий объем денег, которые выделены на подготовку и проведение выборов 1 млрд 949 млн 620 тыс. грн. В структуре затрат, предусмотренных на выборы, 68% или свыше 1,3 млрд грн – это затраты на деятельность окружных и участковых избирательных комиссий», – сообщил Радченко.

«На изготовление избирательных бюллетеней в общегосударственном многомандатном избирательном округе предусмотрена цена одного экземпляра 4,2 грн. В одномандатных избирательных округах она зависит от формата: минимальная стоимость бюллетеня 2,28 грн, максимальная – 4,68 грн», – проинформировал замглавы ЦИК.

Как сообщалось ранее, ЦИК зарезервировала для печати более 63,6 млн бюллетеней, а также утвердила постановление о форме, тексте, содержании избирательного бюллетеня и несколько их характеристик.

Читайте также: