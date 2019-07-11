Выборы в Украине: Бюллетени печатают круглосуточно. Новости

Полиграфический комбинат «Украина» работает круглосуточно и по заказу ЦИК уже напечатал для проведения внеочередных парламентских выборов 84% избирательных бюллетеней. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 июля, в ходе брифинга в Киеве рассказал директор предприятия Юрий Онищенко.

«По состоянию на сегодняшний день изготовлено по одномандатным округам 26 млн бюллетеней, по многомандатному округу – 27 млн бюллетеней, по заграничному округу – 469 тыс. 172 экземпляра бюллетеня. В целом это 53,5 млн бюллетеней, что составляет 84% от общего количества бюллетеней», – сказал он.

По его словам, на сегодняшний день уже отгружены ЦИК бюллетени для голосования на общегосударственном многомандатном округе в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областях в общем количестве 5 млн 595 тыс. 724 экземпляра.

«Сегодня будут отгружены бюллетени для Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей», – проинформировал Онищенко.

Он также сообщил, что полиграфический комбинат «Украина» отгрузил для голосования на одномандатных избирательных округах в ряде регионов более 10,2 млн бюллетеней. Завершить печать всех бюллетеней должны не позднее, чем за 6 дней до дня голосования.

Как сообщалось ранее, ЦИК зарезервировала для печати более 63,6 млн бюллетеней, а также утвердила постановление о форме, тексте, содержании избирательного бюллетеня и несколько их характеристик.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал 21 мая, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля.

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