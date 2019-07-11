Глава полиции Донетчины рассказал о работе блокпостов в области. Новости

На блокпостах в Донецкой области выявляются факты, связанные с незаконным оборотом оружия, наркотиков, а также выявляются лица, находившиеся в розыске. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 июля, в Мариуполе сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин.

Семинишин напомнил, что в прошлом году была упорядочена работа мобильных блокпостов, улучшен сервис. «Сегодня на всех блокпостах созданы соответствующие условия», – сказал он.

Также глава областной полиции озвучил результаты работы. По его словам, с начала года на блокпостах документируются различные правонарушения. «На блокпостах выявлено 36 фактов, связанных с незаконным оборотом оружия, 109 фактов незаконной перевозки наркотических средств, установлены 142 лица, находившихся в розыске», – сообщил он.

Кроме того, выявлены 507 человек, которые, согласно базам данных, причастны к незаконным вооруженным формированиям. По 21 факту открыты уголовные производства.

В результате проведенных мероприятий с начала 2019 года 117 участников НВФ получили подозрение, что предусмотрено статьей 260.

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