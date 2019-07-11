В полиции рассказали о борьбе с оргпреступностью и незаконным оборотом оружия. Новости

С начала 2019 года в Донецкой области задокументирована деятельность шести организованных преступных группировок, открыто 342 уголовных производства по фактам незаконного хранения оружия, изъято 58 тыс. боеприпасов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 июля, в Мариуполе сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий под процессуальным руководством прокуратуры области, совместно со Службой безопасности Украины, задокументирована деятельность шести организованных преступных группировок. «К ответственности привлекаются 27 лиц, которые совершили 46 тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений», – отметил глава областной полиции.

Также, по его словам, по фактам незаконного хранения оружия открыто 342 уголовных производства, 268 человек получили подозрение о совершении преступления. Изъято 87 единиц оружия, 58 тыс. боеприпасов и 77 кг взрывчатых веществ.

Кроме того, по словам Семинишина, зарегистрирована 1 тыс. фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 590 человек получили подозрение, а также задокументирована деятельность 50 лиц, организовывавших наркопритоны.

«Что касается борьбы с коррупцией, с начала года задокументировано 367 фактов по отношению к 146 лицам», – отметил он.

Семинишин отметил, что были задокументированы преступления в сфере торговли людьми, кроме того, одной из острых проблем в области глава областной полиции считает незаконную вырубку леса.

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