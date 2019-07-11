Зеленский и Путин поговорили по телефону. Новости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны, сообщает российский ТАСС.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», – сообщил Песков.

«Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов», – сказал он.

«Также обсуждалась возможность продолжения контактов в Нормандском формате», – сообщил