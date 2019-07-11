Вступительная кампания: Какие специальности выбирают на Донетчине (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.), как и по всей Украине, стартовала вступительная кампания. В вузах начали прием документов.

Так, в вузе-переселенце Донецкий национальный университет (ДонНТУ) уже очереди. Десятки абитуриентов приходят подавать заявления для поступления. В заведении отмечают, что подать заявление абитуриенты могут и дома. Надо пройти регистрацию в электронном кабинете и загрузить сканы документов. Тем, кому с этим справиться не удалось, помогают в вузе. «Проверяем на правильность, и тогда уже выбираем регион, учреждение, бакалавр или магистр, или форму обучения», – говорит консультант Евгения Феладчева.

Абитуриент Максим решил подстраховаться и пришел в вуз, потому что интернету не доверяет. «Нервничаю и можно что-нибудь попутать. Не хочу напортачить», – поделился он.

Абитуриенты из временно неподконтрольной украинской власти территорий или серой зоны могут поступить без паспорта и ВНО. Для них действует упрощенная процедура. Для этого нужно обратиться в образовательный центр «Донбасс – Украина». Но только лично. Абитуриент из прифронтовой Марьинки Сергей так и сделал. «Заполняю анкету на поступление. На факультет КТР, по специальности "Электроника" в приоритете», – сказал он.

Однако, есть и ограничения на подачу заявлений в вузы. Как сообщила заместитель председателя приемной комиссии Донецкого национального технического университета Анна Марина, в одно учебное заведение на бюджетную форму обучения можно подавать не более 4 заявлений.

Однако это не касается тех, кто хочет учиться по контракту. Абитуриент Григорий решил быть теплоэнергетиком. Потому что в его регионе это очень нужная профессия. «Пойду на электростанцию нашу Кураховскую дальше», – говорит он.

По словам чиновников, Покровску крайне необходимы специалисты промышленной сферы: горняки, металлурги, инженеры. Как сообщили в мэрии, угольная промышленность еще долгое время будет работать и она является перспективной для донецкого региона. Поэтому очень важно, чтобы студенты приходили, работали и учились на данные профессии. Также чиновники заверили, что готовы сотрудничать.

В этом году вступительная кампания продлится до 22 июля.

Как сообщалось ранее, стартовала «горячая линия» МОНУ и приемная граждан по вступительной кампании 2019 года.

Напомним, МОНУ запустило серию видеоразъяснений для поступающих в высшие учебные заведения.

Источник: ТК «Донбасс»

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