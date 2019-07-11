Ягодный бум: Сколько стоят плоды на Донетчине и какая от них польза (Видео). Новости

В Донецкой области ягодный бум. На прилавках большой ассортимент летних плодов – крыжовника, малины, клубники, шелковицы.

Житель Мариуполя Владимир Степаненко ждет лето, чтобы полакомиться ягодами. Покупает их на рынке. Хотя на цены и жалуется, но отказываться от ягод не собирается. «Все употребляем. И клубнику, и малину, и черешню. Дорого – да. А куда деваться?», – говорит он.

У продавца Анны Поповой килограмм клубники стоит 75 грн, а крыжовник – 65. Женщина привозит товар из Мелитополя (Запорожская обл.). Говорит, цены в этом году действительно выше, чем в предыдущем сезоне. Особенно, если все привезенное из другого региона, потому что к стоимости товара сразу добавляют расходы на топливо. «Изначально все очень дорого, поэтому цена с этого складывается. А так всего очень мало. Лето засушливое. Сейчас все частники. А все это надо поливать. Вода стоит сумасшедших денег», – объясняет продавец.

Продавец Руслан Сергеев каждое утро привозит малину и шелковицу из Мангуша. Стаканчик стоит 10 грн. По его словам, число желающих купить не уменьшается. «Люди покупают с радостью, люди нас знают. Знают какой мы товар привозим качественный, и благодарят нас за выращенную нами продукцию», – сказал он.

Медики советуют есть ягоды, потому что они насыщенны витамином Е, который делает здоровыми кожу, ногти и волосы. Однако злоупотреблять ими не стоит. «Мощные аллергоносители. Они могут вызывать и отеки, и диатезы аллергические. Поэтому ягоды нужно употреблять в меру. Даже лица, которые не могут страдать аллергией, но если переедают, то может возникать аллергия», – рассказала врач Виктория Невпряженко.

А еще перед тем, как съесть клубнику или вишню, или какую другую ягоду, их нужно обязательно помыть. Потому что на них могут быть возбудители кишечных инфекций.

Источник: ТК «Донбасс»

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