В Объединенных силах будет действовать Call-центр . Новости

С завтрашнего дня, 12 июля, в Объединенных силах начнет свою работу внештатный контактный центр (Call-центр). Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Основными задачами Call-центра ОС является обеспечение автоматизированного приема и рассмотрения обращений заявителей по вопросам, относящимся к компетенции командования Объединенных сил и подчиненных органов военного управления и воинских частей (подразделений).

Также цель работы Call-центра – информирование и консультирование заявителей в ходе телефонных обращений о действующих законов и других нормативно-правовых актов, возможных путей решения проблемных вопросов по сути обращений и осуществления обратной связи с заявителями о порядке (состояния) решения.

Обратиться в Call-центр ОКП ОС можно по телефонам:

(0800) 50-04-10

(044) 454-44-99

(097) 988-90-40

(095) 127-58-52

А также с помощью электронной почты: callcenter-os@ukr.net