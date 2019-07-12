Байки об АТО: В Украине снимают юмористический сериал о войне на Донбассе. Новости

В Украине снимают юмористический сериал о войне на Донбассе. Идеей создания серии фильмов стала книга «АТОбайки», в которой с юмором описаны реальные истории украинских военных.

По словам автора идеи сериала Владимира Бульбы, цель – показать новый подход в творчестве к теме боевых действий на Донбассе в виде приключенско-военного жанра. «Часто местами он идет с юмором, но это жизнь. Жизнь – она и на войне. Жизнь продолжается», – отметил он.

Первую пилотную серию сериала снимали 5 дней. Авторы экранизируют реальные события и байки из жизни украинских военнослужащих. «Когда время от времени находишься на востоке, собирается много интересных историй волонтеров, бойцов», – говорит автор идеи фильма.

По его словам, материалов для сериала достаточно, их хватит на не менее 100 серий. «В каждой серии за основу берется реальная история, которая произошла с бойцами на востоке. Они перекладываются на 5 основных героев», – сообщил Бульба.

«Я прочитал книгу, и я реально смеялся», – говорит один из актеров сериала Александр Пискунов.

«Я смотрел документальные кадры об Иловайске, когда ребята, уже будучи в котле, продолжали шутить, продолжали как-то поддерживать свой моральный дух. Я думаю, что пока мы умеем смеяться над собой, мы смеемся, значит – мы победим», – считает актер сериала Владимир Гладкий.

Продюсеры сериала считают, что это еще один способ противостояния со страной-агрессором. «То, что происходит на телевидении у них, то, что мы можем видеть – какие-то вырезки из их новостей, говорит о том, что они безжалостно ведут информационную борьбу. Поэтому у нас было желание просто ответить на это», – сообщил продюсер сериала Артем Колюбаев.

В фильме используются не только реальные истории, но и настоящая боевая техника, звучат настоящие взрывы.

«Это фильм о войне, и он должен быть максимально реалистичным. Не может быть сериала о войне без бойцов и без военной техники, которая используется украинскими военными и украинскими нацгвардейцами. Именно поэтому Национальная гвардия Украины приняла решение поддержать этот проект», – рассказал руководитель пресс-службы Национальной гвардии Украины Вадим Голубь.

Сейчас творческая группа сериала обратилась в Государственное агентство Украины по вопросам кино с просьбой о финансировании проекта. Если сериал получит государственное финансирование, широкой публике его обещают показать через полгода.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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