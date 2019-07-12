Жители Луганска показали ДТП с КамАЗом (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Так, луганчане отмечают, что авария произошла 11 июля на повороте на подъеме – в районе выезда на объездную дорогу перевернулся прицеп КамАЗа.

В ДТП, как пишут очевидцы, никто не пострадал.

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