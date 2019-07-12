Не Минский и не Нормандский: Реален ли новый формат переговоров по Донбассу. Новости

Переговоры об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе с участием США и Великобритании – пока абсолютно нереалистичная инициатива президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник.

«Это не Минский и не Нормандский форматы. Не Будапештский и не какой-либо иной формат. Это что-то новое», – отметил он.

«США принимать непосредственное участие в этих переговорах не хотят, потому что формальное участие в этом переговорном процессе предусматривает не только возможности, но и ответственность за реализацию принятых решений. Сегодня США находятся в выигрышном положении: они влияют на ситуацию в Украине руками украинцев, но ни за что не отвечают, и менять свой статус в ближайшее время они не захотят», – считает Бортник.

По его словам, приглашение к переговорам по Донбассу Великобритании «выглядит странно со стороны Берлина, Парижа и Москвы»: «Думаю, что это неприемлемый для всех трех стран [Германии, Франции и России] вариант. Отсутствие приглашения в этот формат Китая и других нейтральных или условно нейтральных стран еще раз показывает разбалансированность этого формата».

«Все эти страны дали понять, что с ними это не обсуждалось. Россия откровенно говорит, что такого рода инициатива требует подготовки. Конечно, если такие инициативы будут звучать от президента, а потом превращаться в пустой звук, над этим будут подтрунивать и посмеиваться на международной платформе. Это будет не очень хорошо, потому что урон будет нести Украина», – добавил политолог.

Ранее сообщалось, что глава МИД Сергей Лавров заявил, что новые предложения по урегулированию конфликта в Украине имеют право на существование, но должны учитывать необходимость прямого диалога Киева и неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину и предложил пообщаться на тему военного конфликта на Донбассе, участия в нем России, а также на тему Крыма.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Голос.TV»

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