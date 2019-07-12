Пешком по дну: Жители Горловки показали карьер вблизи Зуевки (Фото). Новости

Жители неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег и Зоя показали свой отдых на карьере вблизи неподконтрольной Зуевки. Кадрами с отдыха они поделились в соцсети.

В путь из Горловки они отправились машиной рано утром – мимо проходной «Стирола», возле церкви в районе Семидорожек повернули на Енакиево и поехали на карьер вблизи Зуевки.

По словам горловчан, дорога заняла полтора часа, расстояние они оценили примерно в 80 км.

На карьере люди отдыхают на песчаном пляже – он не благоустроен, но имеется удобный заход в воду. С аквалангами и костюмами для подводного плавания мужчина и женщина исследовали, что находится на дне водоема.

Зоя положительно оценила подводное плавание, отметив, что вода чистая, а дно – интересное, живописное, хорошо освещается солнцем. Можно рассмотреть рыб, камни, водоросли.

Олег обратил внимание на рыб. «Весь карп сбоку поцарапанный, то ли их щука кусает», – поделился он своими впечатлениями.

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