Обречен на изменения: Эксперт о новом Избирательном кодексе. Новости

В новом Избирательном кодексе, который Верховная Рада Украины приняла в четверг, 11 июля, есть много неучтенных нюансов для того, чтобы его считать полноценной реформой избирательного законодательства. Такое мнение выразил генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

«Мы знаем, что кодекс отсрочен до декабря 2023 года. Это значит, что если состоятся очередные парламентские выборы в октябре 2023 года, то они пройдут по старой системе», – сказал он.

Он отметил, что со слов некоторых народных депутатов Украины, сроки вступления в силу нового Избирательного кодекса были предметом политических договоренностей для принятия этого закона. «Если внеочередных парламентских выборов не будет, этот кодекс вступит в действие уже в 2028 году. Я убежден, что этот кодекс просто обречен на то, чтобы в него были внесены изменения. Во-первых, в нем есть ряд процедурных несогласованностей, которые нужно пересмотреть», – говорит эксперт.

«Во-вторых, чтобы его назвать полноценной избирательной реформой, нужно принять ряд изменений. Например, запретить политическую рекламу или максимально ее ограничить», – считает Кошель.

Эксперт отметил, что в настоящее время реклама в рамках предвыборной кампании требует серьезных средств. Это является барьером для тех, кто хотел бы принять участие в выборах, но такими деньгами не располагает. «То есть мы закрываем политику для новых лиц, для экспертов, для журналистов. Это большая проблема», – говорит Кошель.

Генеральный директор Комитета избирателей Украины также считает, что в новом Избирательном кодексе нужно упростить процедуру голосования украинцев за границей: «В каждой избирательной кампании, по самой скромной оценке, 2,5 млн украинцев, которые работают за границей, не имеют возможности проголосовать. Теоретически возможность есть, но для того, чтобы доехать до избирательного участка, например, в Кельне или Берлине за 300-500 км, это обходится в серьезную сумму денег. Из-за финансовых препятствий многие не едут. А, например, во Франции французы, которые проживают за границей, голосуют обычной почтой, и эти механизмы не просто можно, а нужно применять в Украине».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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