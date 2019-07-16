Житель Луганска показал, как сегодня выглядят «Эпицентр», «Метро» и автосалоны (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска показал, как сегодня выглядят супермаркеты «Эпицентр», «Метро», а также автосалоны Kia Motors и SsangYong. Запечатленными кадрами мужчина, публикующийся под ником «Луганск это Украина», поделился в соцсети.

Луганчанин прошел по ул. Андрея Линева. «Бывший "Эпицентр". "Эпи" – снесли, "центр" – оставили… Сейчас называется "Стройцентр"», – рассказал он.

По словам жителя Луганска, до военного конфликта на парковке перед «Эпицентром» стояли несколько сотен автомобилей, сейчас же, в лучшем случае – 50 машин.

Далее он прошел к ТЦ «Метро» – в 2014 году торговый центр был разграблен. Сейчас ворота – на цепи. Территория, как предположил луганчанин, охраняется.

Недалеко от «Метро» располагались автосалоны Kia Motors и SsangYong – сейчас здания автосалонов разрушены, без окон и пусты внутри.