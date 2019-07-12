Сводка из зоны ООС за 11 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате обстрелов со стороны НВФ один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Тарамчука – из минометов калибрами 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем;

рядом с Широкино – из стрелкового оружия;

неподалеку Новоселовки Второй – из минометов калибрами 120 и 82 мм;

на окраине Песок – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Пищевика – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из минометов калибром 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Гнутово – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

на окраине Чермалыка – из артиллерийской системы калибром 122 мм;

в районе Лебединского – из стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

рядом с Березовым – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны:

вблизи Новолуганского – из артиллерийской системы калибром 122 мм, миномета калибром 120 мм и автоматического гранатомета;

рядом с Зайцево – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Светлодарска – из миномета калибром 120 мм и гранатометов различных систем.

С начала текущих суток НВФ 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции:

рядом с Лебединским – из ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Новотроицкого – из миномета калибром 82 мм;

на окраине Водяного – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

неподалеку Зайцево – из противотанкового ракетного комплекса;

на окраине Травневого – из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за сутки 39 раз нарушила режим тишины. Общее количество примененных боеприпасов –​ 412 единиц. Под огнем оказались Донецкий аэропорт, "Вольво-центр", поселок шахты "Трудовская" и Жабичево в Донецке, Спартак; Докучаевск; Доломитное, поселок шахты им. Гагарина, поселок шахты им. Изотова, Зайцево, Гольмовский в Горловке; Васильевка, Каштановое, Сигнальное, Старомихайловка, Луково, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Новая Марьевка, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Саханка, Сосновское. При обстрелах применялись гаубицы калибром 122 мм, минометы калибрами 120 и 82 мм, БМП, БТР, танки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Логвиново и Сокольники. Огонь велся из минометов калибром 120 мм и стрелкового оружия».