Большой позор: У Зеленского отреагировали на принятие Избирательного кодекса. Новости

Верховная Рада Украины приняла проект закона об Избирательном кодексе с нарушением регламента, поэтому неизвестно, подпишет ли его президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в эфире одного из всеукраинских телеканалов заявил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.

«Когда с 18-й попытки "родили" Избирательный кодекс, который никто не видел и не читал, когда меня спрашивают, какое ваше отношение к Избирательному кодексу, я не могу сказать. Я знаю Избирательный кодекс, я знаю 4,5 тысячи поправок к нему. А за что голосовали, я не знаю. Система принятия решений довольно интересная», – сказал он.

«Будет ли он подписан? Бесспорно, мы проанализируем, потому что мы уже сейчас видим нарушения регламента при принятии этих вещей... То, что называли делом чести этой Верховной Рады, это превратилось в большой позор… Любое решение [подписать или ветировать закон] будет приниматься после того, как мы изучим этот кодекс», – заявил Стефанчук.

Как сообщалось ранее, в четверг, 11 июля, Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»

Читайте также: