Почему Западу не нужен новый формат переговоров по Донбассу, – мнение. Новости

Предложение президента Украины Владимира Зеленского по проведению переговоров о Донбассе в новом расширенном формате с участием США и Великобритании вызвало непонимание на Западе. Такое мнение высказал политолог Алексей Якубин.

«У США и России есть достаточно своих линий для взаимодействия. Сейчас линия Волкер – Сурков находится в полукризисном состоянии, но тем не менее она также присутствует. Фактор США и так присутствует во многих вещах, связанных с украинскими переговорами, только они при этом не берут на себя формальных полномочий. Но это не означает, что они де-факто не влияют на ситуацию, по факту мы видим, что они влияют», – сказал он.

Политолог отметил, что, делая такое заявление, нужно было учесть, что и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, и канцлер Германии Ангела Меркель, и президент США Дональд Трамп, и президент Франции Эммануэль Макрон имели возможность каждый переговорить с президентом России Владимиром Путиным о Донбассе, а сама инициатива президента Украины «вызвала нулевую публичную реакцию со стороны Нормандского формата». «Наверное, это там вызвало, мягко говоря, непонимание», – говорит Якубин.

По его мнению, у президента Франции Эммануэля Макрона есть «очень четкое желание стать главным в Нормандском формате».

«Есть понимание, что Ангела Меркель уходит, также, как и Тереза Мэй, и у Макрона появляется звездный час. После многочисленных проблем внутри Франции реализация себя в Нормандском формате для Макрона может быть большим плюсом. Но появление там Дональда Трампа и Терезы Мэй… Есть свои сложные отношения той же Франции с Британией, сложные отношения с Дональдом Трампом. На фоне всего этого, я уверен, что ни Германии, ни Франции невыгодно появление нового формата, где будет еще Великобритания и США», – считает эксперт.

Ранее сообщалось, что глава МИД Сергей Лавров заявил, что новые предложения по урегулированию конфликта в Украине имеют право на существование, но должны учитывать необходимость прямого диалога Киева и неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину и предложил пообщаться на тему военного конфликта на Донбассе, участия в нем России, а также на тему Крыма.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Голос.TV»

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