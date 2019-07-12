Люстрация: Зеленский подал в парламент законопроект об изменениях в ряд законов. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 июля, внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает расширить действие закона об очищении власти (люстрации) на депутатов и чиновников, работавших в Украине с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года.

Как сообщают «Донецкие новости», текст законопроекта №10444, который отмечен главой государства как неотложный, опубликован на сайте парламента.

«Проектом вносится ряд существенных изменений в закон Украины "Об очищении власти", а также в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах президента Украины", "О местных выборах", "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Предложенные изменения касаются сферы применения закона Украины "Об очищении власти", должностей в отношении которых осуществляются меры по очистке власти, критериев очистки власти», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно проекту закона №10444, предлагается расширить действие люстрации на лиц, занимающих следующие должности:

президента Украины, председателя Верховной Рады, первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады, народного депутата, премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра;

министра, руководителя центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабинета министров Украины;

председателя Национального банка Украины, председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Фонда государственного имущества Украины, председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, их первого заместителя, заместителя;

председателя и / или члена национальной комиссии, осуществляющей соответствующее государственное регулирование естественных монополий, государственное регулирование в сферах связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг;

генерального прокурора, председателя Службы безопасности Украины, председателя Службы внешней разведки Украины, начальника Управления государственной охраны Украины, руководителя центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и / или таможенную политику, налоговой милиции, руководителя центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере гражданской защиты, их первого заместителя, заместителя;

секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первого заместителя, заместителя;

главы Администрации президента Украины, руководителя Государственного управления делами, руководителя Секретариата Кабинета министров Украины, правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, их первого заместителя, заместителя;

члена Высшего совета юстиции, члена Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного суда), члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, председателя Государственной судебной администрации Украины, его заместителя;

руководителя, заместителя руководителя самостоятельного структурного подразделения центрального органа (аппарата) Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Министерства внутренних дел Украины, центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и / или реализующего государственную налоговую и / или таможенную политику, налоговой милиции;

руководителя, заместителя руководителя территориального (регионального) органа прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Министерства внутренних дел Украины, центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и / или реализующего государственную налоговую и / или таможенную политику, налоговой милиции в областях и городе Киеве и Севастополе;

начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины;

руководителей государственных, в том числе казенных, предприятий оборонно-промышленного комплекса, обществ, управление корпоративными правами в отношении которых передано Государственному концерну «Укроборонпром», а также государственных предприятий, обществ, относящихся к сфере управления субъекта предоставления административных услуг.

В случае принятия этого закона этим чиновникам, политикам и служащим будет запрещено осуществлять властные полномочия в течение 10 лет.

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