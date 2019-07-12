В Северодонецке прошел крестный ход за мир на Донбассе (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) сегодня, 12 июля, прошел крестный ход за мир на Донбассе. Около 20 священников вместе с верующими двинулись от Свято-Христо-Рождественского кафедрального собора и посетили 4 часовни вокруг города.

С самого утра около 300 верующих собрались в Свято-Христо-Рождественском кафедральном соборе, где епископ Никодим провел церковную службу. После этого на автобусе отправились к часовням, а в дороге – пели молитвы.

«Когда кто-то нападал на страну, всегда со святынями обходили город. И мы обходим. Это для меня очень важно, как для православной христианки. Очень важно участвовать в этом крестном ходе со всеми нашими прихожанами», – отмечает участница крестного хода Людмила Федорова.

«Мы молимся за всех. Мир нам нужен всем. Люди идут, невзирая ни на погоду, ни на свои какие-то может быть дома проблемы, трудности – добавила женщина.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

По словам иерахомонаха Мелетия, этот крестный ход в Северодонецке проводят третий год подряд, а традиция проводить молебны возле часовень вокруг Северодонецка появилась в 2014 году, когда в городе проходили боевые действия.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

«Автобусами мы посещаем все четыре часовни. Здесь читается молитва тому святому, в честь которого открыта часовня, а также о мире в Украине. После этого совершается окропление святой водой, как призвание благодати Божией на тех людей, которые молятся, а также на всех жителей нашего города», – рассказал пресс-секретарь Северодонецкой епархии Украинской православной церкви Мелетий.

«Крестный ход – это особый вид молитвы, когда верующие откладывают всякие житейские дела и обращаются к Богу с особой молитвой», – добавил священнослужитель.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

За два часа участники крестного хода посетили четыре часовни, названных в честь Николая Чудотворца, Серафима Саровского, Иоанна Крестителя и Покрова Пресвятой Богородицы.

Следующий крестный ход планируют провести в Рубежном 27 июля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»