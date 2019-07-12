«Собираются выдавать номерной ошейник»: На КПП при въезде в Донецк переписывают номера телефонов. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области на КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл») сотрудники «МГБ» переписывают личные данные, в том числе номер телефона. Об этом сегодня, 12 июля, сообщают очевидцы в соцсетях.

Как отмечают люди, переписывают данные тех, кто направляется в Донецк. «Выезд с "Каргилла" в Донецк, на мосту стоит МГБ, переписывает данные: ваши ФИО, номер телефона! Интересно, к чему это? Тормозят всех», – пишет Жека.

Пользователи соцсетей высказывают свои предположения, с чем это может быть связано:

«DW»: «Перепись населения»;

«Strat»: «Может, ищут, кто в соцсетях жалуется? Если добавить себе в контакты номер телефона и подписать ФИО, по поиску контактов в группе потом можно соотнести сообщения и ФИО писавшего. Это паранойя, конечно, но мало ли»;

«NK»: «Собираются выдавать номерной ошейник каждому жителю молодой процветающей народной республики, чтоб было легче вычислять укрДРГ»;

Александр: «В настройках соцсети: конфиденциальность – кто видит номер – никто. И все»;

«Ole Oleg»: «А еще лучше не жаловаться в социальных сетях. Глупо думать, что социальные сети, как бы они себя не рекламировали, гарантируют анонимность».

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