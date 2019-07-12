Ушастые, сплюшки и сычи: В черте Донецка расплодились совы. Новости

В пределах городской черты временно неподконтрольного украинской власти Донецка обитают три вида сов, в текущий период года они уже обзавелись потомством. Об этом рассказала орнитолог, старший преподаватель кафедры зоологии Донецкого национального университета («ДНР») Марина Чайка, пишут местные интернет-ресурсы.

«Из того, что я постоянно наблюдаю, это ушастая сова. В вечернее время на освещенных улицах ее довольно легко заметить. В особенности вдоль водоемов, возле балок – это их излюбленные места обитания. Водятся также домовые сычи и сплюшки – маленькие совушки, которых увидеть весьма сложно, но можно услышать», – отметила орнитолог.

Она добавила, что сплюшка, как и ушастая сова, гнездится в основном в лесных массивах, а домовый сыч чаще всего обитает около скал, заменой которым в городе служат чердаки и различные проемы в зданиях. «Сейчас у сов должны быть уже птенцы, как минимум в гнездах. Некоторые из них уже вылетают, начинают путешествовать и учиться жить. Громкие писклявые крики птиц в вечернее время говорят о том, что птенцы вылетели из гнезда и осваивают территорию, а сова перекрикивается со своим выводком», – добавила Чайка.

Она уточнила, что с наступлением холодов часть птиц улетает на юг, но некоторые остаются в местах гнездовий. Так, ушастые совы могут объединяться в группы и зимовать в городской черте.

По словам ученого, ушастые совы – самые крупные из обитающих в Донецке – достигают 30-40 сантиметров в длину, а размах их крыльев составляет не менее полуметра. Наиболее мелкие – сплюшки, длина тела такой птицы составляет всего 15-20 сантиметров, а размах крыльев – около 30-40 сантиметров.

Ранее сообщалось, что ушастые совы зимуют в Региональном ландшафтном парке «Славянский курорт».