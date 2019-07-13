Донецкая и Луганская области в лидерах по нарушениям избирательного процесса. Новости

МВД Украины не допустит никакого срыва и дестабилизации избирательного процесса. Об этом вчера, 12 июля, заявил советник министра внутренних дел - председатель Координационного штаба МВД Иван Стойко во время брифинга по работе правоохранительных органов системы МВД в период избирательной кампании, сообщает пресс-служба МВД.

Стойко рассказал, что количество сообщений о нарушениях избирательного законодательная ежедневно растет в разных регионах Украины. Ни одно из них не остается без внимания правоохранителей, тщательно проверяется и расследуется. «С начала предвыборной кампании внеочередных парламентских выборов полиция уже зарегистрировала 3383 обращения о нарушении избирательного законодательства. Открыто 167 уголовных производств и составлен 695 админпротоколов. Только за минувшие сутки, 11 июля, зафиксировано 324 сообщений, открыто 25 уголовных производств и составлен 101 административный протокол. Это говорит о том, что за эти 10 дней, судя по вчерашним суткам, мы будем проходить пик кампании, которая закончится уже в следующую пятницу», – сказал Иван Стойко.

Советник министра внутренних дел добавил, что больше всего сообщений касаются незаконной агитации – 2213, подкупа избирателей – 306, хулиганства – 89.

Лидерами по регистрации правонарушений является Киев – 343, Запорожская область – 270, Харьковская – 267, Одесская – 223, Донецкая – 222 и Луганская области –155 области.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы, которые состоятся 21 июля.