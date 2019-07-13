Россия должна выплатить 1,088 миллиона гривен переселенцу из Донецка. Новости

Россия должна выплатить 1,088 млн грн вынужденному переселенцу из Донецка. Такое решение 12 июля вынес судья Приморского районного суда г.Одесса Ольга Шенцева по заявлению дончанина Сергея Шкребтия, подготовленному командой гражданской организации «Сила права», сообщает пресс-служба организации.

Суд постановил «взыскать с Российской Федерации в пользу Шкребтия Сергея Григорьевича возмещения морального вреда 1 088 886, 68 грн (один миллион, восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть гривен, шестьдесят восемь коп.)».

До вынужденного оставления неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области Сергей работал на заводе охранником. Открыто осуждал российскую агрессию в Крыму и активно отстаивал свою проукраинскую позицию. В декабре 2014 года принял решение оставить неподконтрольный украинской власти Донецк и переехать в Одессу, чтобы иметь возможность жить, не беспокоясь о своей безопасности.

«Выполнение таких решений возможно только в принудительном порядке с помощью ареста активов РФ на территории Украины и других государств. Мы готовим арест российских активов, расположенных в Западной Европе. Для ареста крупных активов необходимо в короткий срок получить большое количество судебных решений на значительную сумму. Это позволит значительно ускорить выполнение решений для каждого пострадавшего», – отметил председатель «Силы права» Андрей Сенченко.

В сообщении отмечается что за пять лет работы организации в пользу пострадавших получено и вступило в силу более 1000 судебных решений, арестованы первые российские финансовые активы на сумму 3,5 миллиарда долларов США, которые будут использованы на выплаты компенсации морального и материального вреда гражданам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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